Если кто-то посчитал, что все у российской армии теперь на фронте складывается прекрасно - и на Донбассе наступаем каждый день, и в Курской области, как сказал сам Президент, взяли в кольцо две тысячи ВСУшников - то выступление депутата Госдумы и командира 7-й штурмовой Георгиевской бригады СДД Александра Бородая слегка охладит этот оптимистичный настрой.
Бородай: "Где снаряды? А Минкультуры у нас - последователи доктора Геббельса"
Комментарии
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radiofree
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10 час.
Владимир Тамбасов
А что по Курску понятно?
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6 час.
Владимир Тамбасов
Кто пустил в Курск фашистов, куда делись 12 млр. выделенные на строительство оборонительных сооружений, как могла разведка проворонить такое скопление фашистов на границе, кто ответить за разрушенные поселки и убитых мирных жителей, почему фашистов до сих пор не уничтожили? И это называется с Курском все понятно?
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6 час.
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