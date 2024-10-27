Бородай: "Где снаряды? А Минкультуры у нас - последователи доктора Геббельса"

Если кто-то посчитал, что все у российской армии теперь на фронте складывается прекрасно - и на Донбассе наступаем каждый день, и в Курской области, как сказал сам Президент, взяли в кольцо две тысячи ВСУшников - то выступление депутата Госдумы и командира 7-й штурмовой Георгиевской бригады СДД Александра Бородая слегка охладит этот оптимистичный настрой.