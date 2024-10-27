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Свежие комментарии

  • leonid
    Как раз русская она.  Ничего в её морде нет еврейского. Как убежали из России, значит жиды или евреи, а сколько русск...Поэтесса Полозков...
  • leonid
    Какая она еврейка. Ты бы хотя бы на её морду посмотрел. Ничего еврейского в ней нет и в помине.Поэтесса Полозков...
  • Павел Р
    Работайте, братья!22-тысячный Селид...

Бородай: "Где снаряды? А Минкультуры у нас - последователи доктора Геббельса"

Бородай: "Где снаряды? А Минкультуры у нас - последователи доктора Геббельса"

Если кто-то посчитал, что все у российской армии теперь на фронте складывается прекрасно - и на Донбассе наступаем каждый день, и в Курской области, как сказал сам Президент, взяли в кольцо две тысячи ВСУшников - то выступление депутата Госдумы и командира 7-й штурмовой Георгиевской бригады СДД Александра Бородая слегка охладит этот оптимистичный настрой.

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Комментарии
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radiofree
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10 час.
Владимир Тамбасов
А что по Курску понятно?
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6 час.
Владимир Тамбасов
Кто пустил в Курск фашистов, куда делись 12 млр. выделенные на строительство оборонительных сооружений, как могла разведка проворонить такое скопление фашистов на границе, кто ответить за разрушенные поселки и убитых мирных жителей, почему фашистов до сих пор не уничтожили? И это называется с Курском все понятно?
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6 час.

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