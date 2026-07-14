Эксперт Сайно рассказала, что положить в дорожную аптечку для желудка

Чтобы внезапная болезнь ЖКТ не испортила отпуск, важно правильно собрать аптечку в дорогу. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно рассказала, что нужно взять с собой.
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