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В Петербурге на пешеходном переходе насмерть сбили пенсионерку

В Петербурге на пешеходном переходе насмерть сбили пенсионерку

В Петербурге 28 октября иномарка насмерть сбила 77-летнюю женщинуВ Красносельском районе Петербурга вечером понедельника произошло смертельное ДТП.

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