Слюсарь: в Ростовской области за ночь сбиты 25 дронов ВСУ

В ночь на четверг в Ростовской области силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак украинских беспилотников в Таганроге и на территории пяти районов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.
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