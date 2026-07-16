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Аргументы и Факты

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Слюсарь: в Ростовской области за ночь сбиты 25 дронов ВСУ

Слюсарь: в Ростовской области за ночь сбиты 25 дронов ВСУ

В ночь на четверг в Ростовской области силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак украинских беспилотников в Таганроге и на территории пяти районов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.

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