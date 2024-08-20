Рули сам: почему все больше российских туристов выбирают автопутешествия

Власти серьезно взялись за развитие автомобильной инфраструктуры: главные трассы страны в ближайшие годы оборудуют местами для качественного отдыха, проведут интернет, а в гостиницы разрешат заселяться по водительскому удостоверению.
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