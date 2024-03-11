Промоутер Джошуа призвал Фьюри побить Усика

Известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британского боксера-супертяжеловеса Энтони Джошуа, прокомментировал эффектную победу своего подопечного в свете возможного поединка с Тайсоном Фьюри.
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