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«Вегас» может поместить Стоуна в список травмированных. Это позволит освободить место под потолком зарплат для Айкела и Мартинеса (Фрэнк Серавалли)

«Вегас» может поместить капитана команды Марка Стоуна в список травмированных на долгий срок игроков (LTIR), сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

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