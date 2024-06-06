«Милу увезут из России»: в Сети обсуждают судьбу младшей дочки Заворотнюк

Меньше недели назад звезду «Моей прекрасной няни» похоронили на Троекуровском кладбище. Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Komsomolskaya Pravda/Global Look PressФанаты Анастасии Заворотнюк гадают, как сложится теперь жизнь младшей дочки актрисы.
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