«Милу увезут из России»: в Сети обсуждают судьбу младшей дочки Заворотнюк

Меньше недели назад звезду «Моей прекрасной няни» похоронили на Троекуровском кладбище. Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Komsomolskaya Pravda/Global Look PressФанаты Анастасии Заворотнюк гадают, как сложится теперь жизнь младшей дочки актрисы.