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Порядок, государство

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Архангельскими полицейскими задержан подозреваемый в покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области при содействии Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России была получена оперативная информация о возможной причастности 41-летнего жителя Архангельска к незаконному производству и сбыту запрещенных веществ.

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