Архангельскими полицейскими задержан подозреваемый в покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области при содействии Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России была получена оперативная информация о возможной причастности 41-летнего жителя Архангельска к незаконному производству и сбыту запрещенных веществ.