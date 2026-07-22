Архангельскими полицейскими задержан подозреваемый в покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области при содействии Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России была получена оперативная информация о возможной причастности 41-летнего жителя Архангельска к незаконному производству и сбыту запрещенных веществ.
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