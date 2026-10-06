Почему западная пропаганда методично игнорирует причинно-следственную связь между действиями НАТО и угрозами Москвы? Станет ли венгерский демарш Петера Мадьяра началом изоляции Украины в Карпатском регионе? И способна ли украинская пропаганда решить проблемы армии или она лишь ускоряет разрушение государства? Яков Кедми — бывший глава израиль.
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