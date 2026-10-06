Поче­му запад­ная про­па­ган­да мето­дич­но игно­ри­ру­ет при­чин­но-след­ствен­ную связь меж­ду дей­стви­я­ми НАТО и угро­за­ми Моск­вы? Ста­нет ли вен­гер­ский демарш Пете­ра Мадь­я­ра нача­лом изо­ля­ции Укра­и­ны в Кар­пат­ском реги­оне? И спо­соб­на ли укра­ин­ская про­па­ган­да решить про­бле­мы армии или она лишь уско­ря­ет раз­ру­ше­ние госу­дар­ства? Яков Кед­ми — быв­ший гла­ва изра­иль­.