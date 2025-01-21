Минздрав России указал на главный минус стерилизации женщин

Шешко: подходы к медицинской стерилизации россиянок стоит пересмотреть Подходы к медицинской стерилизации стоит пересмотреть, заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко.
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