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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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38-летний Чичарито стал первым футболистом в истории «Атлетико Даллас», контракт – по схеме «2+1». Клуб будет выступать во втором дивизионе США

38-летний нападающий Хавьер Эрнандес перешел в «Атлетико Даллас» из USL Championship – вторая по силе американская футбольная лига после МЛС .

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