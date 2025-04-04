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Американская семья космонавта Леонова: Дочь в жемчугах, внучка в тату и пятеро правнуков

Американская семья космонавта Леонова: Дочь в жемчугах, внучка в тату и пятеро правнуков

Стало известно, как живёт "американская" семья космонавта Алексея Леонова. Дочь постоянно предстаёт в жемчугах, внучка - в татуировка, а пятеро внуков ещё слишком малы, чтобы как-то выделяться.

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Комментарии
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Владимир Курбатов
То-то Леонов так истово подтверждал американские полёты на Луну! В молодости довелось рукопожатно поздороваться с Леоновым, а теперь с брезгливостью вспоминаю об этом.
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