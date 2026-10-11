Миллиарды рублей под арестом: Прокуратура добилась конфискации активов вора в законе Рубена Ивановского

В Ивановской области разворачивается масштабная кампания по зачистке экономики от криминального капитала из 1990-х.
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Расстреливать надо. Больше они ничего не боятся.
Бизнес-партнеры рубена ивановского - правительство области. Надзорное ведомство (прокуратура) требует признать участников ОПГ и их бизнес-партнеров экстремистами. Всех в тюрьму!