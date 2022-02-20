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«Реал» сосредоточен на усилении атаки летом, Мбаппе и Холанд – приоритетные цели. Масштабных изменений не планируется

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд – главные цели «Реала» летом. Мадридский клуб не планирует масштабных изменений в составе в ближайшее трансферное окно, сообщает Marca.

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