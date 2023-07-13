Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Пусть потом  ТВАРИ НЕ НОЮТ  что  РОССИЯ ПРОВОДИТ ,,ИГРЫ ДРУЖБЫ,,  со странами ,,БРИКС,,  и  ДРУЗЬЯМИ РОССИИ ....!!!!МОК не пригласит ...
  • Валерий Вадимов
    позор..по расеи топит углями и дровами ещёТоменко: в селе Н...
  • Taurus Zmei
    Наломал уже "дров", хватит.Медведев призвал ...

На Алтае вандалы сломали скворечники и выворотили урну на мемориале Славы

На Алтае вандалы сломали скворечники и выворотили урну на мемориале Славы

Злоумышленников так и не нашли Городу Камень-на-Оби вновь досталось от вандалов, пишут "Каменские новости".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Гредин
Не могут найти?А если парочку ментов...ну,не расстрелять,конечно(плюрализм и прочая гадость),а,хотя бы,вышвырнуть из ментурии на помойку?Тогда,как думаете,быстро найдут?
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх