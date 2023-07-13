На Алтае вандалы сломали скворечники и выворотили урну на мемориале Славы

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского краяОбществоПодписатьсяНа Алтае вандалы сломали скворечники и выворотили урну на мемориале СлавыЗлоумышленников так и не нашли Городу Камень-на-Оби вновь досталось от вандалов, пишут "Каменские новости".Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАнатолий ГрединНе могут найти?А если парочку ментов...ну,не расстрелять,конечно(плюрализм и прочая гадость),а,хотя бы,вышвырнуть из ментурии на помойку?Тогда,как думаете,быстро найдут?Ответить16 час.
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