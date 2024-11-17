Президент Абхазии Аслан Бжания в воскресенье, 17 ноября, в беседе с ТАСС сообщил о предложенном оппозиции правовом способе выхода республики из кризиса.
В Абхазии раскрыли правовой способ выхода из кризиса
Комментарии
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Владимир Байков
Снять с довольствия. Всё сами,сами.
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16 час.
Виктор Хмель
Мне кажется наиболее действенный метод лечения этой заразы разработал и описал в своей книге знаменитый Поль Брэгг. Книга называется "Чудо голодания"
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15 час.
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