finnifty pre market analysis FINNIFTY FUTURES NSE:FINNIFTY1! aditya_k_mukherjee 25JULY ANALYSIS: Daily analysis: Finnifty: side: if gives breakdown then sell(100%PS) gapup: buy only when market breaks above 20565(50% morning, 70% evening) gapdown: if gives breakout of 20470 then we can sell (PS100%).