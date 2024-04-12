Правительство РФ одобрило пакет законопроектов о фудшеринге

Российское правительство одобрило пакет законопроектов о введении в РФ механизма фудшеринга, то есть безвоздмездной передачи продуктов питания, которые не были распроданы, нуждающимся людям, передает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по молодежной политике Артема Метелева.
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