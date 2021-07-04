Происшествия

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Тверские школьники приняли участие в акции «Мы за безопасные каникулы!»

Сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Твери навестили ребят из средней образовательной школы №35 города Твери где провели для них интерактивное мероприятия «Мы за безопасные каникулы!».

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