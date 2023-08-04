Марочко заявил о применении ВСУ самодельных беспилотников у границ ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском, краснолиманском и части донецкого направления, граничащих с Луганской Народной Республикой (ЛНР), часто стали прибегать к использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) кустарного производства.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском, краснолиманском и части донецкого направления, граничащих с Луганской Народной Республикой (ЛНР), часто стали прибегать к использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) кустарного производства.
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