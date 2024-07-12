Звёзды, чью красоту «украли» пластика, вес и алкоголь

Не всем звездам удается сохранить свою красоту на протяжении всей своей карьеры. Некоторые из них сталкиваются с проблемами, такими как изменение веса, зависимость от алкоголя, или неудачные пластические операции, что приводит к потере привлекательности.
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