Политсоветник Маркелов: отношения России и Израиля изменились ситуационно

Россия выступила за создание независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом президент РФ Владимир Путин признал, что Израиль пострадал от жестокого нападения ХАМАС, но заметил, что конфликт возможно урегулировать только путем переговоров.
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