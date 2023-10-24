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Политсоветник Маркелов: отношения России и Израиля изменились ситуационно

Политсоветник Маркелов: отношения России и Израиля изменились ситуационно

Россия выступила за создание независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом президент РФ Владимир Путин признал, что Израиль пострадал от жестокого нападения ХАМАС, но заметил, что конфликт возможно урегулировать только путем переговоров.

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