А вы знали, что есть самый легкий и понятный способ приготовления теста для блинов? Возьмите 3 стакана и кефир или молоко!

Всех, кого мучает вопрос, как приготовить идеальные блины с дырочками или как еще их называют блинчики ажурные, должны знать такой рецепт! Ведь благодаря такому расчёту блины на кефире или блины на молоке будут одинаково красивые, тонкие и вкусные.