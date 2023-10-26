На юге России магистральные нефтепроводы переданы под охрану МЧС

На объектах АО "Черномортранснефть" - самого крупного магистратора трубопроводного транспорта на юге страны - потенциально опасные производственные мощности не только оснастили самой современной системой пожаротушения, но и передали под охрану профессиональных пожарно-спасательных подразделений МЧС России.
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