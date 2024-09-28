Стала известна причина отсутствия Алексея Блиновского в зоне СВО

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской — Алексей Блиновский — отсутствует в зоне специальной военной операции (СВО), так как принимает участие в следственных действиях по делу экс-адвоката Эльмана Пашаева.
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