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Латынина ошибалась в Путине – решила это признать, спустя десятилетия

Латынина ошибалась в Путине – решила это признать, спустя десятилетия

Успехи России Иноагент-Латынина* снова на связи! Оказывается, что она ошибалась в Путине! Оказывается, что она ошибалась много в чём! После того, что устроил Трамп, им всем теперь надо как-то переобуваться, прыгать для этого очень высоко и фигуры в воздухе вытворять просто невероятные! Вот она говорит: «Мы все ошибались, особенно в начале этой истории, после февраля 2022 года.

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АЛЕКСАНДР Крымский
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7 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Ответить
7 час.
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