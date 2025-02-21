Латынина ошибалась в Путине – решила это признать, спустя десятилетия

Успехи России Иноагент-Латынина* снова на связи! Оказывается, что она ошибалась в Путине! Оказывается, что она ошибалась много в чём! После того, что устроил Трамп, им всем теперь надо как-то переобуваться, прыгать для этого очень высоко и фигуры в воздухе вытворять просто невероятные! Вот она говорит: «Мы все ошибались, особенно в начале этой истории, после февраля 2022 года.