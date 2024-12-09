Выбранная Трампом в главные санитарные врачи США в детстве застрелила собственного отца

Номинированная Трампом на должность главного санитарного врача США доктор Джанетт Нешейват оказалась замешана в возрасте 13 лет в инциденте с применением огнестрельного оружия, в результате которой погиб ее отец.
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