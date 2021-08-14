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Военные инженеры ВВО оборудуют защитные противопожарные полосы в Якутии

Военные инженеры ВВО оборудуют защитные противопожарные полосы в Якутии

К мероприятиям по созданию барьеров от распространения огня по поверхности земли и локализации очагов пожаров привлечено более 100 военнослужащих и 20 единиц специальной техники.

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