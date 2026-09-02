Nvidia рассказала, что DLSS 5 никак не обучается в каждой конкретной игре. Технология нацелена только на GeForce RTX 50

DLSS 5 появится на рынке 3 сентября Вчера компания Nvidia раскрыла дату выхода DLSS 5 на рынок (3 сентября) и рассказала о производительности, пусть и весьма специфически.
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