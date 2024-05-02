Рядовой Ахтырцев сдержал натиск противника и спас трех раненых товарищей

Рядовой Дмитрий Ахтырцев выполнял боевую задачу по удержанию позиций мотострелкового подразделения на важном тактическом рубеже, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) танками, бронетехникой и штурмгруппами пехоты попытались атаковать позиции российских войск.
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