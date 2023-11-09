Сергунина: Пользователи «Активного гражданина» оценили реализацию проекта «Питомцы в Москве»

В «Активном гражданине» завершилось голосование по проекту «Питомцы в Москве». Более 260 тысяч москвичей поделились мнением о современных площадках для прогулок с собаками в 10 административных округах столицы.
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