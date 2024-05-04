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Иэн Коул: «У «Ванкувера» глубокий состав и много классных игроков в резерве. Мы уверены в себе и в наших вратарях»

«Кэнакс» обыграли «Нэшвилл» в шестой игре серии первого раунда Кубка Стэнли (1:0, 4-2) и вышли в следующий раунд.

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