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"Продажные СМИ будут мусолить тему мигрантов!": Диаспоры заговорили в голос после убийства генерала Кириллова. В комментариях начался "ад"

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Комментарии
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Андрей
У них, это у кого? У народа? И откуда у вас такая тупая информация о 20 % россиян? Вы наверное из Украины? Так это у вас, на Украине, 20 % украинцев! Которым власти житья не дают! И то все население загоняют воевать в украинские легионы НАТО или в ЧВК НАТО, потому как в природе не существует ни каких Вооруженных Сил Украины!
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3 час.
сергей копысов
35 лет в России живу.  Из чурбании приехал. А до этого 12 лет на Дальнем востоке прожил. На Украине никогда не был. Так что, жизнь у чурбанов, и жизнь  на Дальнем востоке знаю не по наслышке. Учите мат. часть....
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2 час.
Андрей
Вы наверное сегодня остограмились? И не раз? Вы о чем вообще? &quot;Я вам про Фому, а вы мне про Ерему&quot;?
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2 час.

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