"Продажные СМИ будут мусолить тему мигрантов!": Диаспоры заговорили в голос после убийства генерала Кириллова. В комментариях начался "ад"

Андрей У них, это у кого? У народа? И откуда у вас такая тупая информация о 20 % россиян? Вы наверное из Украины? Так это у вас, на Украине, 20 % украинцев! Которым власти житья не дают! И то все население загоняют воевать в украинские легионы НАТО или в ЧВК НАТО, потому как в природе не существует ни каких Вооруженных Сил Украины!

сергей копысов 35 лет в России живу. Из чурбании приехал. А до этого 12 лет на Дальнем востоке прожил. На Украине никогда не был. Так что, жизнь у чурбанов, и жизнь на Дальнем востоке знаю не по наслышке. Учите мат. часть....