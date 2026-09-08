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Швейцария выразила готовность принять новый раунд переговоров по Украине

Швейцария выразила готовность принять новый раунд переговоров по Украине

Björn Trotzki/IMAGO/TASS Швейцария готова принять новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине.

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