Илья Гришин воплотит образ Некроманта в картине «Король и Шут. Навсегда»

Илья Гришин сыграет Некроманта в картине «Король и Шут. Навсегда». Об этом на фестивале поп-культуры «Хомякон» рассказал режиссер фильма и сериала о вселенной «Короля и Шута» Рустам Мосафир, уточняет пресс-служба Кинопоиска.