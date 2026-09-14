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Царьград

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Налоги МСП Кубани выросли на 15% и превысили 170 млрд рублей

Налоги МСП Кубани выросли на 15% и превысили 170 млрд рублей

Налоговые отчисления малого и среднего предпринимательства Кубани в первом полугодии 2026 года превысили 170 млрд рублей, увеличившись в годовом сопоставлении на 15%.

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