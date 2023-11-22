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Они увеличат поставки Юкрэйнии, если фронт останется на месте

Они увеличат поставки Юкрэйнии, если фронт останется на месте

Популярно говорить нынче, мол, "Запад устал". Что нацистская Юкрэйния постоянными своими запросами очень его утомила.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
А без вычищения из России коммерсантов любая победа приведет к краху. Как только снимут санкции импортозамещаящие предприятия будут разорены. Останется добывающая и основанная на уникальных российских технологиях промышленность. Остальное будем покупать за сырье.
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4 час.
Юрий Шлыков
Не надо питать иллюзий,они уже влезли в этот конфликт,по полной.И им отступить смерти подобно,поэтому будут гнать всё что есть.Пошли так сказать ва банк,тут пан или пропал.
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3 час.
МВ
Мстислав Водяной
Уважаемые комментаторы! Разрешите Вам напомнить, что ни  Россия  и ни Украина официально не объявляли друг другу войну. Боевые действия между ними происходят исключительно в рамках СВО, проводимой Россией с целью обеспечения безопасности своей страны. СВО не подразумевает жертв среди мирных жителей Украины, это не военные действия, как в случае объявления войны.
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2 час.

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