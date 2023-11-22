Популярно говорить нынче, мол, "Запад устал". Что нацистская Юкрэйния постоянными своими запросами очень его утомила.
Они увеличат поставки Юкрэйнии, если фронт останется на месте
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
А без вычищения из России коммерсантов любая победа приведет к краху. Как только снимут санкции импортозамещаящие предприятия будут разорены. Останется добывающая и основанная на уникальных российских технологиях промышленность. Остальное будем покупать за сырье.
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4 час.
Юрий Шлыков
Не надо питать иллюзий,они уже влезли в этот конфликт,по полной.И им отступить смерти подобно,поэтому будут гнать всё что есть.Пошли так сказать ва банк,тут пан или пропал.
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3 час.
МВ
Мстислав Водяной
Уважаемые комментаторы! Разрешите Вам напомнить, что ни Россия и ни Украина официально не объявляли друг другу войну. Боевые действия между ними происходят исключительно в рамках СВО, проводимой Россией с целью обеспечения безопасности своей страны. СВО не подразумевает жертв среди мирных жителей Украины, это не военные действия, как в случае объявления войны.
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2 час.
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