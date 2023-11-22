Они увеличат поставки Юкрэйнии, если фронт останется на месте

Дмитрий Бакланов А без вычищения из России коммерсантов любая победа приведет к краху. Как только снимут санкции импортозамещаящие предприятия будут разорены. Останется добывающая и основанная на уникальных российских технологиях промышленность. Остальное будем покупать за сырье.

Юрий Шлыков Не надо питать иллюзий,они уже влезли в этот конфликт,по полной.И им отступить смерти подобно,поэтому будут гнать всё что есть.Пошли так сказать ва банк,тут пан или пропал.