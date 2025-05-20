«Краснополь-М2» успешно уничтожает танки Leopard и Abrams в зоне СВО

В зоне Специальной военной операции «Краснополь-М2» поражает танки Leopard и Abrams. «Ростех» начинает испытания БТ-3Ф, а эксперт Сергей Суворов критикует конструкцию танков Leopard 2, развенчивая миф об их комфорте.
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