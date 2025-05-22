Процесс Потта-Брохе: сварить битум из угля

Можно сказать, идеальный образец немецкого индустриального ландшафтаЕсли читателям ещё не надоел мир высокого давления и температур, а также дурманящего запаха углеводородов, то есть ещё один процесс, разработанный в Германии в 1920-е годы: процесс Потта-Брохе.
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