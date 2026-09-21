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Царьград

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Казахстан может пересмотреть выплаты женщинам в декрете

Казахстан может пересмотреть выплаты женщинам в декрете

Правительство Казахстана под руководством Олжаса Бектенова обсуждает пересмотр помощи женщинам в декретном отпуске, включая расширение сети ясельных групп и решение проблемы нехватки нянь.

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