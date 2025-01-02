Установлена личность подозреваемого в подрыве Cybertruck у Башни Трампа

Около Trump Towers взорвался Tesla Cybertruck. Один человек погиб, еще семь ранены.фото: lvmpd.comАмериканская полиция установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе.
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