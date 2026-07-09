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Проба 2

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10 мультфильмов, в которых режиссеры припрятали шутки на радость родителям

10 мультфильмов, в которых режиссеры припрятали шутки на радость родителям

Ощущение, что у мультипликаторов всегда было отменное чувство юмора. В своей работе они часто вдохновлялись и классическими произведениями, и добрыми народными сказками, а порой даже добавляли шутки, которые могли понять только их коллеги.

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