10 мультфильмов, в которых режиссеры припрятали шутки на радость родителям

Ощущение, что у мультипликаторов всегда было отменное чувство юмора. В своей работе они часто вдохновлялись и классическими произведениями, и добрыми народными сказками, а порой даже добавляли шутки, которые могли понять только их коллеги.
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