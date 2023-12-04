Ямальские школьники и студенты изучают облачные технологии в рамках проекта «Урок цифры». Открытый урок «Облачные технологии: в поисках снежного барса» прошел на базе Ямальского многопрофильного колледжа.
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