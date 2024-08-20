Бывает, что из-за детей мигрантов, у нас целые классы «тормозят» Обучение русскому языку, на котором идет преподавание в российских школах, это прежде всего обязанность родителей

L

Lyudmila

Детей мигрантов вообще нельзя смешивать с русскими детьми. Таким макаром у нас скоро дети будут такими же как и эти тупые черномазики. У них должны быть отдельные классы, для недоразвитых, не знающих нашего языка и эти классы должны быть платными, хотят учиться, пусть учатся за собственные денежки, а не за счет бюджета российского, то бишь за наш счет точно так же как и лечиться. А лучше чтобы вообще были отдельные школы, которые бы оплачивали из казны их землячеств или что у них там существует, либо из собственного кармана. Есть же еврейские школы, так почему нет школ мусульманских, где их будут обязаны обучать корану и всем заповедям этой веры, не экстремизму, а нормальной вере, а заодно и русскому языку если они, имея наше гражданство, хотят оставаться в дальнейшем в России.