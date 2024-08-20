Ирина Мишина Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Материал комментируют: Михаил Матвеев 53% опрошенных учителей заявили, что школьникам — детям мигрантов, трудно говорить на русском языке.
Бывает, что из-за детей мигрантов, у нас целые классы «тормозят» Обучение русскому языку, на котором идет преподавание в российских школах, это прежде всего обязанность родителей
Комментарии
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L
Lyudmila
Детей мигрантов вообще нельзя смешивать с русскими детьми. Таким макаром у нас скоро дети будут такими же как и эти тупые черномазики. У них должны быть отдельные классы, для недоразвитых, не знающих нашего языка и эти классы должны быть платными, хотят учиться, пусть учатся за собственные денежки, а не за счет бюджета российского, то бишь за наш счет точно так же как и лечиться. А лучше чтобы вообще были отдельные школы, которые бы оплачивали из казны их землячеств или что у них там существует, либо из собственного кармана. Есть же еврейские школы, так почему нет школ мусульманских, где их будут обязаны обучать корану и всем заповедям этой веры, не экстремизму, а нормальной вере, а заодно и русскому языку если они, имея наше гражданство, хотят оставаться в дальнейшем в России.
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1 час.
Федор Родников
Личинок мастурбеков нужно держать отдельно от человеческих детей .
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40 мин.
Ирина
Все заботятся о правах детей мигрантов, а кто позаботится о правах наших детей, граждан России, о правах педагогов, которым нужен не только этот каторжный труд, но и отдых!? 🤬Депутаты, вы что совсем офонарели? Вы на кого работаете?
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20 мин.
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