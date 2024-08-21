Жена Павлиашвили посмеялась над разводящейся с мужем Алсу: «Все смешалось: кони, леопарды»

Ни для кого не секрет, что главным трендом этого лета является леопардовый принт. Звезды с энтузиазмом приняли моду и решили обыграть ее по-новому, подбирая яркие нестандартные аксессуары, макияжи и прически к своим лукам.
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