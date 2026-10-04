Ситуация на СВО 4 октября: освобождена Новая Казачья, идут бои за Ковшаровку, карта боевых действий

Ситуация в зоне СВО на 4 октября 2026 года характеризуется высокой интенсивностью боевых действий по всей линии боевого соприкосновения, где подразделения ВС России продолжают развивать тактический успех.
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