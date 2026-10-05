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Zero Hedge

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Key Roles Over Payrolls

Key Roles Over Payrolls

Key Roles Over Payrolls By Michael Every of Rabobank Friday’s US payrolls were weaker than expected at 29K, another random walk which helped walk soaring bond yields back from the edge of the cliff, at least temporarily.

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