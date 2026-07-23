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Аргументы недели

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В России обсуждают превращение «Госуслуг» в социальную сеть к 2035 году

В России обсуждают превращение «Госуслуг» в социальную сеть к 2035 году

Портал «Госуслуги» может перестать быть просто инструментом для справок и платежей. В правительстве задумались о грандиозной трансформации платформы в полноценную социальную сеть, объединяющую граждан, бизнес и государство.

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