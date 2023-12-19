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Российская ПВО пресекла попытку Киева нанести удар с помощью беспилотника по Брянской области

Российская ПВО пресекла попытку Киева нанести удар с помощью беспилотника по Брянской области

Украинские вооруженные формирования предприняли очередную попытку атаки с помощью беспилотников российских регионов, противовоздушная оборона ВС России сбила очередной украинский дрон над Брянской областью.

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